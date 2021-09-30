Суд в Москве арестовал политолога Кагарлицкого на 10 суток за организацию митинга

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Савеловский суд Москвы арестовал преподавателя и политолога Бориса Кагарлицкого за организацию несанкционированного митинга, сообщает ТАСС.



Его признали виновным по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2. КоАП) и назначили арест на 10 суток.

Кагарлицкого задержали накануне у Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — там он должен был читать лекцию. Тогда его отвезли в отделение полиции района «Аэропорт». Кагарлицкий предполагал, что задержание связано с размещением в социальной сети Facebook поста о несанкционированной акции. Виновным себя политолог не считал.

В 2006 году Борис Кагарлицкий возглавил Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который впоследствии признали иностранным агентом. Сейчас политолог преподает в МВШСЭН.

В сентябре Борис Кагарлицкий в авторской колонке для «Реального времени» рассказал, почему считает омбудсменов «симуляторами», зачем они нужны ведомствам и как «приватизированное» отдельными лицами государство уже не способно «переварить» западные институты.

Маргарита Головатенко