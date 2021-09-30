Цена на газ в Европе снова обновила исторический рекорд, почти достигнув $1190 за 1 тыс. куб. м

В Европе цена на газ снова обновила исторический рекорд. В ходе торгов 30 сентября на бирже ICE она достигла $1 190 за 1 тыс. куб. м.



В Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигла $1 187,45 за 1 тыс. куб. м, или €99 за МВт·ч. Так, показатель роста цены газа с начала дня составил более 13%, сообщает ТАСС.

На этой неделе в Европе цена на газ в ходе торгов также обновляла исторический рекорд и превышала $1 100 за 1 тыс. кубометров.

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Во вторник цена на газ в Европе достигла отметки в $1 000. 14 сентября цена на газ в Европе во время торгов побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость газа там растет с начала года. Но резко цены начали ползти вверх летом. Эксперты связывают это с низким запасом газа в европейских газохранилищах.

Маргарита Головатенко