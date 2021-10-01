В КФУ одна из групп журфака ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса

В КФУ одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов.



Это связано с тем, что один из учащихся группы заразился коронавирусом. Вся группа имела контакт с заболевшим.

До 12 октября группа будет обучаться в дистанционном формате, сообщают «Казанские ведомости».

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко