В КФУ одна из групп журфака ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса
В КФУ одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов.
Это связано с тем, что один из учащихся группы заразился коронавирусом. Вся группа имела контакт с заболевшим.
До 12 октября группа будет обучаться в дистанционном формате, сообщают «Казанские ведомости».
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