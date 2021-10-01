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В КФУ одна из групп журфака ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса

03:29, 01.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В КФУ одна из групп журфака ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В КФУ одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов.

Это связано с тем, что один из учащихся группы заразился коронавирусом. Вся группа имела контакт с заболевшим.

До 12 октября группа будет обучаться в дистанционном формате, сообщают «Казанские ведомости».

realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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