Голикова заявила о сложном периоде из-за роста заболеваемости коронавирусом

В России наступает сложный период в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — приводит ее слова «РИА Новости».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в стране с сентября наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе в связи с этим растет количество случаев заболевания COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости на данный момент наблюдается в 56 субъектах.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 23 888 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 7 511 026. Умерли за сутки 867 человек. Это новый антирекорд, он фиксируется третий день подряд. С начала пандемии коронавирус унес жизни 207 255 россиян.

Маргарита Головатенко