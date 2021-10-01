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Голикова заявила о сложном периоде из-за роста заболеваемости коронавирусом

00:19, 01.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова заявила о сложном периоде из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России наступает сложный период в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — приводит ее слова «РИА Новости».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в стране с сентября наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе в связи с этим растет количество случаев заболевания COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости на данный момент наблюдается в 56 субъектах.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 23 888 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 7 511 026. Умерли за сутки 867 человек. Это новый антирекорд, он фиксируется третий день подряд. С начала пандемии коронавирус унес жизни 207 255 россиян.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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