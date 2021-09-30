На переправе Верхний Услон — Аракчино из воды вытащили тело водителя Audi

Фото: кадр видео

На паромной переправе Верхний Услон — Аракчино в Татарстане вытащили автомобиль Audi, опрокинувшийся в воду вместе с самосвалом КАМАЗ в результате ДТП.



В салоне машины находился водитель — мужчина 1961 года рождения, он погиб, сообщаетьстарший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Его личность установлена. По предварительным данным, водитель в салоне был один. Известно, что мужчина направлялся из Верхнего Услона в Казань.

Извлечь автомобиль удалось не сразу. Бульдозер застревал. После двух неудачных попыток к технике прикрепили еще несколько тросов. На месте продолжаются работы, сообщает telegram-канал «В Татарстане поймут».

ДТП случилось 30 сентября в 14:05 на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино. На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров.

По словам очевидцев, грузовик ехал по улице Чехова, ориентируясь в пути по навигатору. В какой-то момент он не свернул в нужном месте и поехал прямо. Как сообщили в МВД по Татарстану, по предварительным данным, в движении у КАМАЗа отказали тормоза, из-за чего он не смог предотвратить столкновение с легковушкой, которая ожидала парома. По словам очевидцев, на скорости он снес ограждение на переправе. Грузовик перевозил песок. По данным МВД, водитель КАМАЗа смог выбраться из кабины. Audi полностью ушел под воду, машина находится под грузовиком.

После ДТП Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку. В связи с произошедшим работа паромной переправы приостановлена, по предварительной информации, на сутки. На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский».

Маргарита Головатенко