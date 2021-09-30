После победы «Спартака» Россия поднялась на девятую строчку в таблице УЕФА, увеличив отрыв от Украины

Россия поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА после побед «Спартака» над «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы (3:2).



По итогам игры в Неаполе наша страна получила два очка и 0,4 зачетного балла (баллы делятся на количество стартовавших в еврокубках команд). Во вторник петербургский «Зенит» также одержал победу в Лиге чемпионов над «Мальме».

Это позволило России с 31,682 балла подняться на 9-е место, поскольку шотландский «Рейнджерс» уступил пражской «Спарте» У Шотландии сейчас 31,3 балла. Украина, идущая на 11-м месте в таблице коэффициентов имеет 30,6 балла.

Однако шотландцы могут вновь вернуться на это место, если «Селтик» в четверг обыграет в Лиге Европы дома немецкий «Байер», а «Локомотив» не наберет очков в матче с «Лацио».