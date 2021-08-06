Главное о коронавирусе на 6 августа: вакцинация студентов необязательна, в Татарстане более 1 млн доз вакцин

Фото: Максим Платонов

В Татарстане более 1 млн доз вакцин от коронавируса

В Татарстане выявили 52 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 24 233. Показатель заболеваемости — 620,9 на 100 тыс. населения. Ежедневный темп прироста достигает 0,2%.

В общей сложности в Татарстан завезли более 1 млн доз вакцин от коронавируса. На днях в республику завезли 115,8 тыс. доз «Спутника V». За весь период прививочной кампании в Татарстан завезли 960,9 тыс. доз «Спутника V» (одна доза — два компонента, — прим. ред.), 23,7 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», 12,4 тыс. доз «КовиВака» и 36,5 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли женщины 1937, 1939, 1942, 1951 и 1953 годов рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане выявили 52 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 24 233, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Показатель заболеваемости — 620,9 на 100 тыс. населения. Ежедневный темп прироста достигает 0,2%.

От последствий коронавируса умер Талгат Фатхуллович Сабитов, сотрудник АО «ТРК Новый Век». «Талгат Фатхуллович у нас легендарная личность, он с 79 года в телевидении», — рассказал заместитель технического директора по ТВ — главный инженер телерадиокомпании Сергей Петров. Похороны состоятся ориентировочно в субботу.

Фото: tnv.ru

В Татарстане от коронавируса привились 863 275 человек. 642 587 из них — вторым компонентом препарата, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Карнивак-Ков» за границей

За последние сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, выздоровел 20 141 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 402 564 человек, а выздоровевших — до 5 720 353 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 163 301 человек.



За последние сутки в России проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 257 192 человека.



Российскую вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» могут зарегистрировать в других странах. Интерес к ней уже проявили Германия, Греция, Польша, Австрия, Казахстан, Таджикистан, Малайзия и Таиланд. В эти страны, а также в Корею, Ливан, Иран, Аргентину и Иорданию планируется направить образцы российской вакцины для животных для начала ее регистрации. Наибольший интерес к «Карнивак-Кову» проявили европейские государства, где развито пушное звероводство.

Фото: Александр Плонский / vetandlife.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России желательно к 1 сентября. На сегодняшний день его уровня недостаточно для прекращения распространения инфекции. Попова обратила внимание, что количество привитых от коронавируса и переболевших им россиян растет. Несмотря на это, уровень, «чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать», не достигнут.

Также она напомнила, что в России на сегодняшний день вакцинация студентов от COVID-19 необязательна. При этом идет активная прививочная кампания среди этой категории населения.

Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в российских регионах следует внедрять во всех субъектах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото: kremlin.ru

Также он поручил выделить деньги ведущим научным центрам, которые работают над созданием препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями. По словам Путина, он уже обсуждал с министром здравоохранения Михаилом Мурашко необходимость выделения средств для научных центров.

На сегодняшний день в России прививку от коронавируса сделали 38,9 млн человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным. За последнюю неделю вакцинацию от COVID-19 прошли 4 млн россиян.



В России от коронавируса привились 37 млн человек. Об этом сообщил до этого замминистра здравоохранения Олег Гриднев.



Фото: minzdrav.gov.ru

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. «На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — сказал он. По его словам, замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Сообщение о том, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля, прокомментировал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT. «Не только я, но и все рынки связывают это со вспышкой коронавируса в Китае. Рынкам стало это известно где-то с понедельника, и с этого времени цена и падала», — сказал он.

Фото: nacexpert.ru

Санитарный пропуск в Италии

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 200 926 244 человека, 4 267 726 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 440 488). На второй строчке — Индия (31 856 757), на третьей — Бразилия (20 066 587), на четвертой — Франция (6 299 138), на пятой — Россия (6 296 570, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (615 320). За ними следуют Бразилия (560 706), Индия (426 754), Мексика (243 165), Перу (196 673) и Россия (159 803).

Разведслужбы США получили генетические данные о вирусах, которые изучались в уханьском институте вирусологии. Эта информация может помочь раскрыть источник первой вспышки COVID-19. Остается неизвестным, как американские спецслужбы получили доступ к информации. Как сообщил источник CNN, обычно задействованные в создании и обработке генетических данных системы можно взломать, поскольку они подключены к «внешним облачным серверам».



Фото: нэмк.рф

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день мир находится в периоде реальной опасности из-за пандемии коронавируса. «Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — обратил он внимание. По данным ВОЗ на 5 июля, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 200 миллионов. Гебрейесус считает, что из-за того, что люди стали больше контактировать друг с другом, а принимаемые меры в сфере здравоохранения непоследовательны, количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», которые губернаторы северо-восточных штатов страны назвали причиной заморозки контрактов на поставку.

Италия с 1 сентября сделает обязательным предъявление санитарного пропуска с QR-кодом (так называемого «зеленого пропуска», или грин-пасса) для поездок на некоторых видах транспорта дальнего следования, включая поезда-экспрессы, самолеты, суда и паромы и межрегиональные автобусы, заявил министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованнини.

Фото: reuters.com

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санитарные пропуска, использование которых для посещения кафе и торговых центров поддержал в четверг Конституционный совет Франции, ограничивают свободу передвижения французов в собственной стране.

Партию второго компонента вакцины «Спутник V» от COVID-19 поставят в Узбекистан из РФ в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Эквадора Гильермо Лассо, лидеры обсудили борьбу с COVID-19, сотрудничество в экономике и другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Нечаев