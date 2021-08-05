Россия планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса для животных за границей

Фото: Максим Платонов (архив)

Российскую вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» могут зарегистрировать в других странах. Интерес к ней уже проявили Германия, Греция, Польша, Австрия, Казахстан, Таджикистан, Малайзия и Таиланд.

В эти страны, а также в Корею, Ливан, Иран, Аргентину и Иорданию планируется направить образцы российской вакцины для животных для начала ее регистрации. Наибольший интерес к «Карнивак-Кову» проявили европейские государства, где развито пушное звероводство.

Россия также готовы направить странам Евросоюза около 5 тыс. доз вакцины для животных в научных целях, чтобы специалисты изучили ее эффективность. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России в мае этого года. Для этого используется «Карнивак-Ков».



Татьяна Демина