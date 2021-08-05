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В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек

18:30, 05.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли женщины 1937, 1939, 1942, 1951 и 1953 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего по состоянию на 5 августа в республике зарегистрировано 628 случаев смерти от COVID-19.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом татарстанцев достигло 24 181. Вылечились за все время 21 427 жителей республики.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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