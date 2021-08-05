В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек
В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли женщины 1937, 1939, 1942, 1951 и 1953 годов рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.
Всего по состоянию на 5 августа в республике зарегистрировано 628 случаев смерти от COVID-19.
По последним данным, общее число заболевших коронавирусом татарстанцев достигло 24 181. Вылечились за все время 21 427 жителей республики.
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