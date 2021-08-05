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Путин поручил выделить деньги на разработку препаратов от тяжелых инфекций

16:41, 05.08.2021
Путин поручил выделить деньги на разработку препаратов от тяжелых инфекций
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции поручил выделить деньги ведущим научным центрам, которые работают над созданием препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями.

По словам Путина, он уже обсуждал с министром здравоохранения Михаилом Мурашко необходимость выделения средств для научных центров.

«Доложите, пожалуйста, председателю правительства, я думаю, это нужно сделать, причем сделать в ближайшее время. Подготовьте эти предложения», — сказал Путин, обращаясь к Мурашко.

Также Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина отреагировать на предложения министра здравоохранения.

Ранее Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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