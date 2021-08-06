СМИ: разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Разведслужбы США получили генетические данные о вирусах, которые изучались в уханьском институте вирусологии. Эта информация может помочь раскрыть источник первой вспышки COVID-19, сообщает RT со ссылкой на CNN.



Остается неизвестным, как американские спецслужбы получили доступ к информации. Как сообщил источник, обычно задействованные в создании и обработке генетических данных системы можно взломать, поскольку они подключены к «внешним облачным серверам».

Для этого нужна большая вычислительная мощность. Разведслужбы для этого используют суперкомпьютеры, которыми пользуются национальные лаборатории Министерства энергетики. Еще для этого нужен человеческий ресурс — к работе привлекаются правительственные ученые, квалифицированные для дешифрования сложных данных генетического секвенирования. У них должен быть определенный уровень допуска.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Они нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Учеными она часто используется для усиления заразности и летальности вирусов. По их словам, это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. В природе CGG-CGG встречается крайне редко, а у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет.

В конце мая в комитете по разведке Палаты представителей США республиканцы сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В это же время британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них также есть доказательства того, что коронавирус произошел искусственно.



Отдельно отметим, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен. Эксперты организации вместе с китайскими учеными пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.

Маргарита Головатенко