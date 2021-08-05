В Татарстан завезли около миллиона доз вакцины от коронавируса

В общей сложности в Татарстан завезли более 1 млн доз вакцин от коронавируса. Вчера в республику завезли 115,8 тыс. доз «Спутника V», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

За весь период прививочной кампании в Татарстан завезли 960,9 тыс. доз «Спутника V» (одна доза — два компонента, — прим. ред.), 23,7 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», 12,4 тыс. доз «КовиВака» и 36,5 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Всего на 5 августа в республике вакцинировались от коронавируса 857 070 человек. 40 587 татарстанцев получили второй компонент вакцины.



Ольга Плешкова