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Попова заявила, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 желательно к 1 сентября

21:27, 05.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова заявила, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 желательно к 1 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России желательно к 1 сентября. На сегодняшний день его уровня недостаточно для прекращения распространения инфекции.

Попова обратила внимание, что количество привитых от коронавируса и переболевших им россиян растет. Несмотря на это, уровень, «чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать» не достигнут.

В России на сегодняшний день стартовал пятый этап исследования популяционного иммунитета. Об этом Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По последним данным, в стране с начала пандемии зарегистрировано 6 379 904 случая заражения коронавирусом. Вылечились 5 700 212 пациентов. Умерли от COVID-19 уже 162 509 россиян.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть
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