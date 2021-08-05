Скончался инженер ТНВ Талгат Сабиров
От последствий коронавируса умер Сабиров Талгат Фатхуллович Сабиров, сотрудник АО «ТРК Новый Век».
— Талгат Фатхуллович у нас легендарная личность, он с 79-го года в телевидении. Занимал различные посты — сначала инженером передвижных телевизионных станций был, начальником передвижных телевизионных станций был, потом был зампредседателя телевидения, потом замгендиректора по телевещанию. Потом на пенсии уже работал инженером, занимался с видеокамерами, — рассказывает заместитель технического директора по ТВ — главный инженер телерадиокомпании Сергей Петров. — Очень позитивный был человек, настоящий профессионал своего дела, человек с большой буквы. На телевидении таких очень мало осталось.
Похороны состоятся ориентировочно в субботу.Происшествия Татарстан
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