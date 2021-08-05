В России от COVID-19 привились 37 миллионов человек

Фото: Максим Платонов

В России от коронавируса привились 37 млн человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона», — цитирует его «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В конце июля первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой были привиты 22,6 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Алексей Нечаев