В России от COVID-19 привились 37 миллионов человек
В России от коронавируса привились 37 млн человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона», — цитирует его «РИА Новости».
В конце июля первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой были привиты 22,6 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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