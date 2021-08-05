Эксперт прокомментировал ситуацию с ценой на нефть марки Brent

Сообщение о том, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля прокомментировал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT.

«Не только я, но и все рынки связывают это со вспышкой коронавируса в Китае. Рынкам стало это известно где-то с понедельника, и с этого времени цена и падала», — сказал он.

Аналитики начали делать вывод, что из-за карантина может приостановиться деловая активность, добавил эксперт. Также Масленников отметил, что август будет довольно сложный и все будет зависеть о ситуации в Китае. Кроме того, он рассказал, что «вся эта история может быть достаточно короткой».

В июле сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 31 мая.



Алексей Нечаев