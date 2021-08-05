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Вакцинацию от коронавируса прошли почти 39 млн россиян

18:05, 05.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинацию от коронавируса прошли почти 39 млн россиян
Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в России прививку от коронавируса сделали 38,9 млн человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.

За последнюю неделю вакцинацию от COVID-19 прошли 4 млн россиян, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мурашко также заявил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. При этом республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край вызывают у властей тревогу из-за количества инфицированных.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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