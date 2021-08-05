Вакцинацию от коронавируса прошли почти 39 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в России прививку от коронавируса сделали 38,9 млн человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.



За последнюю неделю вакцинацию от COVID-19 прошли 4 млн россиян, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мурашко также заявил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. При этом республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край вызывают у властей тревогу из-за количества инфицированных.



Татьяна Демина