В Татарстане выявили 52 новых случая COVID-19

В Татарстане выявили 52 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 233, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель заболеваемости — 620,9 на 100 тыс. населения. Ежедневный темп прироста достигает 0,2%. С конца июня наблюдался подъем заболеваемости, в среднем от недели к неделе на 14%. И если среднее количество в сутки с апреля по июнь было 33, 34, 32, то в июле — 49.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уровень заболеваемости в июле был в полтора раза выше, чем в июне. За сутки проведено 8 293 теста, всего 3 156 858. Основная доля по тестированию — 61% — государственные медорганизации, 23% — частные лаборатории, 15% — центр гигиены и эпидемиологии.

За весь период 21 513 человек выздоровели, 86 — за сутки, добавил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.