Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцинация студентов от коронавируса необязательна

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в России на сегодняшний день вакцинация студентов от COVID-19 необязательна. При этом идет активная прививочная капания среди этой категории населения.

Попова обратила внимание, что студенты — активнейшая часть граждан, они контактируют с огромным количеством людей. «Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант — чтобы у нас население было привито», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Фото: Максим Платонов (архив)

Попова считает, достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России желательно к 1 сентября. На сегодняшний день его уровня недостаточно для прекращения распространения инфекции.

Напомним, в Татарстане несколько вузов ввели обязательную вакцинацию студентов от коронавируса. Среди них КФУ и Казанская государственная академия ветеринарной медицины.

Татьяна Демина