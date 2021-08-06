ВОЗ предупредила, что мир находится в периоде реальной опасности из-за пандемии коронавируса

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день мир находится в периоде реальной опасности из-за пандемии коронавируса. «Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — обратил он внимание.

По данным ВОЗ на 5 июля, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 200 миллионов. Гебрейесус считает, что из-за того, что люди стали больше контактировать друг с другом, а принимаемые меры в сфере здравоохранения непоследовательны, количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава ВОЗ также обратил внимание, что вакцины от инфекции в мире распределяются неравномерно. Более 80% из них приходится на страны с высокими и средними доходами, пишет ТАСС.



Напомним, о том, что достижения в борьбе с пандемией COVID-19 находятся под угрозой, Гебрейесус предупреждал в конце июля. Системы здравоохранения перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов, объяснил он.



Татьяна Демина