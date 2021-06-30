Главное к утру: в Альметьевском районе ввели ограничения, все пары 1/4 финала Евро-2020
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 30 июня:
- В Альметьевском районе Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. От проведения массовых мероприятий на территории района рекомендовано воздержаться и запланировать проведение их на открытых площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Рекомендуется заполнять закрытые помещения не более чем на 30% с равномерной рассадкой.
- УНИКС объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 56-летний хорватский специалист Велимир Перасович. Последние два сезона он находился без работы. На тренера также претендовал «Сплит» из Хорватии. На посту главного тренера УНИКСа Перасович заменит Димитриса Прифтиса. Греческий специалист по окончании контракта с казанцами вернулся на родину и возглавил местный «Панатинаикос».
- Президент России Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги. Должник, согласно изменениям, сможет обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения России. Кредитная организация просто не сможет списать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия начинает выходить из экономического кризиса. По его мнению, в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики. По его словам, президенту на прямую линию от жителей из регионов поступают жалобы на нехватку лекарств. Он отметил, что это — логистическая проблема: «Система работает хорошо, лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас слишком большая».
- Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 по футболу. Оставшиеся на турнире команды поделят путевки в полуфинал в следующих парах:
- Дания — Чехия (место проведения Баку);
- Англия — Украина (Рим);
- Испания — Швейцария (Санкт-Петербург);
- Бельгия — Италия (Мюнхен).
- В Татарстане заработал уникальный для России проект «Каждый заслуживает внимания! Һәркем игътибарга лаек!». По проекту медики совершат подомовой обход всех татарстанцев и расспросят о самочувствии. Полученные данные занесут в единый регистр, который позволит выявить людей, чье здоровье находится в «красной» зоне. При этом сам человек может и не подозревать об опасности. Жителям с тревожными признаками предложат пройти обследование и, если потребуется, лечение. Помощь будет оказана на бесплатной основе, по полису ОМС.
- В Татарстане на 236 км+500 на повороте в село Кичучатово на трассе Казань — Оренбург столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель «Нивы» не уступил дорогу «ГАЗели» при повороте налево, в результате чего легковушка опрокинулась набок. За рулем «Нивы» был 46-летний мужчина, он был пьян. Ранее его лишили права управления автомобилем за езду в пьяном виде. В салоне машины также находились четверо взрослых и трехлетний ребенок, который скончался на месте.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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