В ДТП на трассе Казань — Оренбург погиб трехлетний ребенок

Фото: прокуратура РТ

Во вторник 29 июня около 17.05 на 236 км+500 на повороте в село Кичучатово на трассе Казань — Оренбург столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗель».



По предварительным данным, водитель «Нивы» не уступил дорогу «ГАЗели» при повороте налево, в результате чего легковушка опрокинулась набок.

Фото: прокуратура РТ

За рулем «Нивы» был 46-летний мужчина, он был пьян. Ранее его лишили права управления автомобилем за езду в пьяном виде. В салоне машины также находились четверо взрослых и трехлетний ребенок, который скончался на месте.

Фото: прокуратура РТ

На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

Ранее на автодороге Актаныш — Кирово в Татарстане произошло ДТП с участие КАМАЗа, в котором погибли два человека.

Маргарита Головатенко