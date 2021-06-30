Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 по футболу
После победы сборной Украины над Швецией (2:1) стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата Европы-2020.
Оставшиеся на турнире команды поделят путевки в полуфинал в следующих парах:
- Дания — Чехия (место проведения Баку);
- Англия — Украина (Рим);
- Испания — Швейцария (Санкт-Петербург);
- Бельгия — Италия (Мюнхен).
В 1/2 финала победитель первой пары сыграет с победителем во второй, триумфатор третьей пары — с выигравшим из четвертой.
Матчи четвертьфиналов пройдут 2 и 3 июля. Первыми сыграют Испания и Швейцария, которые выяснят сильнейшего на стадионе в Санкт-Петербурге.СпортФутбол
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