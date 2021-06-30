Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 по футболу

После победы сборной Украины над Швецией (2:1) стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата Европы-2020.

Оставшиеся на турнире команды поделят путевки в полуфинал в следующих парах:

Дания — Чехия (место проведения Баку); Англия — Украина (Рим); Испания — Швейцария (Санкт-Петербург); Бельгия — Италия (Мюнхен).

В 1/2 финала победитель первой пары сыграет с победителем во второй, триумфатор третьей пары — с выигравшим из четвертой.

Матчи четвертьфиналов пройдут 2 и 3 июля. Первыми сыграют Испания и Швейцария, которые выяснят сильнейшего на стадионе в Санкт-Петербурге.