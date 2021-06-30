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Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 по футболу

01:03, 30.06.2021
Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 по футболу
Фото: vk.com/euro2020

После победы сборной Украины над Швецией (2:1) стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата Европы-2020.

Оставшиеся на турнире команды поделят путевки в полуфинал в следующих парах:

  1. Дания — Чехия (место проведения Баку);
  2. Англия — Украина (Рим);
  3. Испания — Швейцария (Санкт-Петербург);
  4. Бельгия — Италия (Мюнхен).

В 1/2 финала победитель первой пары сыграет с победителем во второй, триумфатор третьей пары — с выигравшим из четвертой.

Матчи четвертьфиналов пройдут 2 и 3 июля. Первыми сыграют Испания и Швейцария, которые выяснят сильнейшего на стадионе в Санкт-Петербурге.

СпортФутбол
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