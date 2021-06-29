Россия начинает выходить из экономического кризиса — Песков

В России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна выходит из экономического кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, президенту на прямую линию от жителей из регионов поступают жалобы на нехватку лекарств. Он отметил, что это — логистическая проблема: «Система работает хорошо, лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас слишком большая».

Он добавил, что в повестке прямой линии традиционно остаются обращения на тему дорог, аварийного жилья, ЖКХ и «черствых чиновников», сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Песков сообщил, что коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом РФ. Еще он рассказал о том, что принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител.

Маргарита Головатенко