В Татарстане медики начали подомовой обход жителей по уникальному проекту

В Татарстане заработал уникальный для России проект «Каждый заслуживает внимания! Һәркем игътибарга лаек!». Его запустили РКБ и депутат Госсовета РТ Илья Вольфсон при поддержке Минздрава РТ.



По проекту медики совершат подомовой обход всех татарстанцев и расспросят о самочувствии. Полученные данные занесут в единый регистр, который позволит выявить людей, чье здоровье находится в «красной» зоне. При этом сам человек может и не подозревать об опасности. Жителям с тревожными признаками предложат пройти обследование и, если потребуется, лечение. Помощь будет оказана на бесплатной основе, по полису ОМС.

Эту технологию уже отработали в Спасском районе Татарстана. При обследовании выявили 420 человек, чье здоровье находится в «красной» зоне и вызывает опасения. Благодаря действиям медиков у 22 человек удалось предотвратить инфаркт, еще 24 — спасти от инсульта.

По проекту будут организованы встречи с жителями, куда смогут прийти все желающие. На них представитель РКБ расскажет о проекте и ответит на вопросы о здоровье. Первая такая встреча уже прошла в Рыбной Слободе.

Первый этап проекта пройдет на территории семи районов Татарстана, общий охват жителей составит более 300 тысяч человек, сообщили в республиканском Минздраве.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко