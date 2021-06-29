Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги, сообщает «РИА Новости».
Должник, согласно изменениям, сможет обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения России. Кредитная организация просто не сможет списать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».
На днях Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет. Также Путин подписал закон, которым предусматривается до 15 суток ареста за неуголовные нарушения в сфере оборота оружия.
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