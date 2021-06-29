Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги, сообщает «РИА Новости».



Должник, согласно изменениям, сможет обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения России. Кредитная организация просто не сможет списать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Фото: kremlin.ru

На днях Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет. Также Путин подписал закон, которым предусматривается до 15 суток ареста за неуголовные нарушения в сфере оборота оружия.

Маргарита Головатенко