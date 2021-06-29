Велимир Перасович назначен главным тренером УНИКСа

УНИКС объявил имя нового главного тренера команды.

Им стал 56-летний хорватский специалист Велимир Перасович. Последние два сезона он находился без работы. На тренера также претендовал «Сплит» из Хорватии.

На посту главного тренера УНИКСа Перасович заменит Димитриса Прифтиса. Греческий специалист по окончании контракта с казанцами вернулся на родину и возглавил местный «Панатинаикос».

Последним клубом в тренерской карьере Перасовича была «Баскония». Вместе с испанской командой в 2019 году он вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в серии московскому ЦСКА. Также Перасович работал в турецком «Эфесе», испанской «Валенсии» и сборной Хорватии по баскетболу.