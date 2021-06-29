В Альметьевском районе Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

В Альметьевском районе Татарстана ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает ТАСС.



От проведения массовых мероприятий на территории района рекомендовано воздержаться и запланировать проведение на открытых площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Рекомендуется заполнять закрытые помещения не более, чем на 30% с равномерной рассадкой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Альметьевском районе вакцинировали 45,2% взрослого населения, что составляет 41 678 человек. Вакцинацию можно пройти в более чем 40 пунктах.

на днях сообщалось, что в Татарстане не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, как это делается в других регионах России.

Маргарита Головатенко