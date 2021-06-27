Прифтис покинул УНИКС и подписал контракт с «Панатинаикосом»

УНИКС объявил об уходе главного тренера основной команды Димитриса Прифтиса. Информация опубликована на официальном сайте клуба.

Прифтис провел в Казани четыре сезона. В последнем из них он вышел с УНИКСом в финал Еврокубка и Единой Лиги ВТБ, гарантировав клубу участие в следующем розыгрыше Евролиги.

«УНИКС — хорошее место для работы, и я очень рад, что мы познакомились. Прожить 4 года в вашем городе было уникальным опытом. Казань всегда будет особой частью моей жизни. Всем спасибо и удачи», — сказал тренер пресс-службе клуба после ухода.

Следующим местом работы Прифтиса станет греческий «Панатинаикос». Он подписал с клубом из Греции контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что УНИКС ведет переговоры с сербским тренером Сашей Джорджевичем.