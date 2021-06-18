Главное к утру: назначены выборы в Госдуму, инфляция и аномально теплая погода в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 18 июня.
- Выборы в Государственную думу России пройдут 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Одновременно с выборами депутатов в Госдуму в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России. Центральная избирательная комиссия РФ планирует утвердить календарный план и порядок голосования на выборах в Государственную думу в пятницу, 18 июня.
- В Казани в ближайшие 5 дней ожидается аномально теплая погода — температуры будут выше нормы на два градуса, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
- В Татарстане по итогам мая годовая инфляция выросла до 6,37% после апрельских 5,83%. Это связано с восстановлением спроса, увеличением издержек производителей и ростом мировых цен на некоторые товары. В мае цены на продовольственные товары в республике в годовом выражении выросли до 8,22% после 7,73% в апреле. На непродовольственные товары цены в прошлом месяце увеличились до 7,5% после 6,61%.
- Минсельхоз России прогнозирует сохранение стабильного уровня цен на основные товары до начала нового сезона. Затем они продолжат снижение, считают в ведомстве. По данным на 16 июня, средние оптовые цены в большинстве категорий основных продовольственных товаров за неделю снизились. В частности, стоимость огурцов, томатов и яблок стала меньше на 3,8%, 4,3% и 0,9% соответственно.
- Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через полторы недели, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Препарат намерены использовать для ревакцинации привитых от COVID-19 граждан. Минздрав уже разрабатывает рекомендации для этой процедуры.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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