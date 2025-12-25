Новости общества

Международные резервы России выросли до $752,6 млрд к 19 декабря

18:38, 25.12.2025

Об этом сообщили в Центробанке

Фото: Дарья Пинегина

По данным Банка России, объем международных резервов страны на 19 декабря достиг $752,6 млрд. Это на $11,6 млрд больше показателя неделей ранее: по состоянию на 12 декабря резервы оценивались в $741 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Их структура включает несколько ключевых компонентов:

  • активы в иностранной валюте (основная часть резервов);
  • монетарное золото;
  • специальные права заимствования (СДР) — расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом (МВФ);
  • резервная позиция в МВФ;
  • иные резервные активы.

Исторически максимальные значения резервов РФ фиксировались в начале 2022 года — тогда показатель превышал $640 млрд. После введения санкционных ограничений объем резервов временно снижался, однако в последующие годы демонстрировал тенденцию к восстановлению.

Рената Валеева

