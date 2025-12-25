Международные резервы России выросли до $752,6 млрд к 19 декабря
Об этом сообщили в Центробанке
По данным Банка России, объем международных резервов страны на 19 декабря достиг $752,6 млрд. Это на $11,6 млрд больше показателя неделей ранее: по состоянию на 12 декабря резервы оценивались в $741 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Их структура включает несколько ключевых компонентов:
- активы в иностранной валюте (основная часть резервов);
- монетарное золото;
- специальные права заимствования (СДР) — расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом (МВФ);
- резервная позиция в МВФ;
- иные резервные активы.
Исторически максимальные значения резервов РФ фиксировались в начале 2022 года — тогда показатель превышал $640 млрд. После введения санкционных ограничений объем резервов временно снижался, однако в последующие годы демонстрировал тенденцию к восстановлению.
