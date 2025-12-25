В России появился ГОСТ для тюбинговых горок

Теперь для каждой категории горок будет разрешен только определенный тип тюбинга

Фото: Реальное время

В России утвержден новый нацстандарт, устанавливающий комплексные требования безопасности к тюбинговым горкам. Документ регулирует проектирование, монтаж и эксплуатацию таких конструкций, а также вводит единые правила для производителей и владельцев аттракционов. Об этом сообщили в Росстандарте.



Новый стандарт детально прописывает требования к ключевым элементам тюбинговых горок. В документе регламентированы:

конструктивные особенности самих горок;

параметры трасс спуска и выкатов;

зоны торможения и безопасности;

требования к ограждениям и защитным системам;

элементы управления аттракционами.

Кроме того, стандарт содержит предписания относительно используемых материалов и покрытий, а также порядка технического обслуживания оборудования.

Внимания заслуживает раздел, посвященный непосредственно тюбингам. В нем введена их классификация и установлена обязательная маркировка. Важное нововведение: для каждой категории горок будет разрешен только определенный тип тюбинга.

В этом году 8 января в полицию поступило сообщение о ДТП с участием тюбинга. Трагедия произошла в поселке Новое Аракчино, где студентка, катаясь на тюбинге, врезалась в забор. Очевидцы вызвали скорую помощь. 20-летняя девушка с травмой головы была доставлена в больницу, но скончалась через полчаса.

Видеозаписи с камер наблюдения показали, что погибшая каталась на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz, которым управляла ее 22-летняя подруга.

Рената Валеева