Расшифрованы записи самописцев упавшего самолета AZAL

Они позволили выдвинуть предварительную версию: разбившийся самолет, вероятно, был поврежден поражающими элементами боевой части

Фото: Реальное время

Минтранс Казахстана представил промежуточное сообщение о ходе расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау.

По данным ведомства, комиссия по расследованию в настоящее время ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer). Кроме того, идет формирование отчета рабочей группы, которая анализирует риски выполнения полетов над зонами конфликтов или вблизи них. В министерстве подчеркивают: комиссия придерживается взвешенной позиции, а все выводы будут исключительно объективными и основанными на фактах.

В ходе расследования комиссия успешно извлекла и расшифровала записи с бортовых самописцев. Полученные данные позволили выдвинуть предварительную версию: разбившийся самолет, вероятно, был поврежден поражающими элементами боевой части. При этом их принадлежность на данный момент не установлена. Важный факт: в ходе осмотра места происшествия комиссия не обнаружила следов взрывчатых веществ.

Окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия будет опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, окончательные результаты крушения могут быть представлены в 2025 году или начале 2026 года.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Авиакомпания уточнила, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации».

Рената Валеева