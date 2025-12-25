Стоимость проезда на казанском «аэроэкспрессе» вырастет в два раза

Сейчас билет на этом направлении стоит 76 рублей

Фото: Дарья Пинегина

С 1 января 2026 года на маршруте пригородного поезда Казань — Аэропорт вводится фиксированная стоимость проезда — 150 рублей от начальной до конечной станции. Об этом сообщил гендиректор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин. Сейчас билет на этом направлении стоит 76 рублей.

При этом для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута, сохранится зонный тариф — 46 рублей (с учетом индексации).

Одновременно в Татарстане с 1 января произойдет общее повышение стоимости проезда в электричках в первой и второй зонах — на 4,5%, до 46 рублей. По словам Ахметшина, это уравняет цену поездки на электричке со стоимостью проезда в городском общественном транспорте (сейчас — 44 рубля).

Гендиректор компании подчеркнул экономическую обоснованность уровня тарифов. Для сравнения он привел данные по соседним регионам: в Чувашии полукилометровый тариф составляет 4 рубля 33 копейки, а в Кировской области десятикилометровая зона оценивается в 37 рублей.



Рената Валеева