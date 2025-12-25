Президент поручил составить список слабейших образовательных организаций для помощи

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта способны произвести революционные изменения в обществе, превосходящие значимость освоения космического пространства. По мнению президента, внедрение ИИ затронет практически все профессиональные сферы, включая творчество и сферу интеллектуальной деятельности. Государство должно обеспечить доступную программу переподготовки кадров, адаптирующихся к новым условиям.

Под руководством президента разработаны меры поддержки школьников и студентов, направленные на формирование критического подхода к результатам работы алгоритмов, сохраняя при этом базовую основу образовательного процесса. Особое внимание уделено созданию рейтинга 100 наиболее слабых учебных учреждений, которым планируется оказывать поддержку.

Ариана Ранцева