Опубликован шорт-лист кинопремии «Золотой орел»

В номинации «Лучший игровой фильм» за награду поборются пять картин: «Август», «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Артем Дергунов

Национальная академия кинематографических искусств и наук России опубликовала шорт‑лист кинопремии «Золотой орел». В номинации «Лучший игровой фильм» за награду поборются пять картин: «Август» (режиссеры — Никита Высоцкий и Илья Лебедев), «Батя 2. Дед» (режиссер — Илья Учитель), «Кончится лето» (режиссеры — Максим Арбугаев и Владимир Мункуев), «Кракен» (режиссер — Николай Лебедев) и «Пророк. История Александра Пушкина» (режиссер — Феликс Умаров).

Помимо главной номинации, объявлены претенденты и в других категориях. В гонке за звание «Лучший проект онлайн‑платформы» участвуют сериалы «Аутсорс», «Дыши» и «Плевако». На премию в категории «Лучший неигровой фильм» номинированы: «Киноязык эпохи: Борис Барнет» (режиссер — Андрей Истратов), «Путь» (режиссер — Светлана Музыченко) и «Филонов» (режиссер — Никита Снегов).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В номинации «Лучшая режиссерская работа» представлены: Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Август»), Илья Учитель («Батя 2. Дед») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»). За награду за лучший сценарий будут бороться: Сергей Снежкин («Август»), Антон Зайцев, Алексей Литвиненко и Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»), а также Василий Зоркий и Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»).

Торжественная церемония вручения ХХIV Национальной премии «Золотой орел» пройдет 30 января 2026 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России и вручается с 2003 года. Она охватывает широкий спектр номинаций — от лучших игровых и неигровых фильмов до достижений в области сценария, режиссуры, актерской игры и технических работ.

Рената Валеева