В Казани изменят расписания пригородных поездов до аэропорта, Свияжска и Кукмора

С 26 декабря по 12 января поезд будет отправляться со станции Свияжск на 20 минут раньше привычного времени

Пассажиров пригородных поездов предупредили об изменениях в расписании по техническим причинам. Об этом сообщили в Минтрансе Татарстана.

На маршруте Свияжск — Казань изменится график движения поезда №6356. С 26 декабря по 12 января он будет отправляться со станции Свияжск в 12:00 — на 20 минут раньше привычного времени. Прибытие в Казань запланировано на 13:17, что также на 20 минут опережает прежнее расписание.

По аналогичному принципу скорректирован график поезда №6436 на линии Казань — Кукмор. С 26 декабря по 12 января отправление со станции Казань перенесено на 14:43 (на 15 минут раньше), а прибытие в Кукмор — на 17:23 (на 5 минут раньше).

Отдельные изменения коснутся поезда №6701 на маршруте Аэропорт — Казань. 3 января он будет следовать по действующему расписанию до станции Вахитово, где запланирована остановка с 07:36 по 07:41. В Казань поезд прибудет в 07:46 — на 5 минут позже обычного времени.



