Сотрудник украинской разведки, обвиняемый в теракте в Крыму, признан террористом

Организатором этого планируемого теракта, как установила ФСБ, являлся именно Фахриев*

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Рустем Фахриев*, подозреваемый в организации попытки покушения на российского офицера в Крыму, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта, который, по данным ведомства, готовился на территории Крыма. Целью атаки должен был стать один из старших офицеров Минобороны РФ.

В ходе предотвращения преступления, когда агент производил закладку взрывного устройства, он оказал сопротивление и был ликвидирован. У него были изъяты средства связи и компоненты взрывного устройства, которые, как отмечалось, имели западное происхождение. Кроме того, по данному делу был задержан пособник террориста, в отношении которого также возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.



Рената Валеева