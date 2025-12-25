Прокуратура Татарстана направила в суд дело о многомиллионных махинациях экс‑руководителя компании

Его личные кредиты фактически погашались за счет средств юрлица

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана направила в Вахитовский райсуд Казани уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Вивид». Мужчина обвиняется по двум статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В период с января 2017 года по февраль 2021 года обвиняемый систематически заключал от имени компании договоры займа, а затем погашал их за счет средств юрлица. При этом кредиты фактически использовались в личных целях. В результате со счета организации было похищено свыше 149 млн рублей.

Помимо этого, фигурант дела совершил ряд махинаций с имуществом компании. В июне 2022 года он продал своей супруге автомобиль Mercedes‑Benz за 1,2 млн рублей, хотя реальная рыночная стоимость машины превышала 5,4 млн рублей. В марте того же года обвиняемый заключил два договора купли‑продажи автомобилей марки IVECO по заниженной цене. Разница между фактической стоимостью транспорта и суммой по договорам, составившая более 2,9 млн рублей, была им присвоена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На текущий момент ущерб по делу не возмещен. В целях обеспечения возможного взыскания прокуратура наложила арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 47 млн рублей.



Рената Валеева