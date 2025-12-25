«Цены на путешествия остались на прошлогоднем уровне за счет крепкого рубля»

Египет в этом году посетили рекордные 2 млн путешественников

Фото: Реальное время

Средние расходы на путешествия варьируются от 82 до 300 тыс. рублей

Чаще всего жители Казани предпочитают отправляться на новогодние каникулы в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, российские регионы, Таиланд и Вьетнам. Средние расходы на путешествия варьируются от 82 тысяч рублей за короткий тур внутри страны до почти 300 тысяч рублей за недельный отдых в экзотическом регионе.

Более того, по данным АТОР, заметный прирост российского турпотока зафиксировали этим летом на азиатских курортах. И это притом, что самым бюджетным минувшим летом получился отдых на Пхукете (от 226 тыс. рублей), а самым дорогим — на Мальдивах (от 557 тыс.). Отметим, что цена указана за тур в формате «все включено», на двоих, на неделю, без учета перелета.

«Цены на путешествия не изменились из-за крепкого рубля»

Как объяснил «Реальному времени» вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян, траты россиян на путешествия остались на уровне прошлого года.

— Цены на путешествия за год не изменились. Связано это с фактором крепкого рубля в течение текущего года. Из-за того, что стоимость туров не повышалась, у россиян не было необходимости ужимать себя в тратах на путешествия, в том числе классах отелей и длительности отдыха. Выездной турпоток даже показал рост в 16%, — сказал эксперт.

Он добавил, что только Египет в этом году посетили рекордные 2 млн путешественников. Также обновился рекорд по турпотоку в Таиланд и рекордное число российских туристов ожидается в Арабских Эмиратах.

— Только в Турции рекорд не поставили: полмиллиона отставаний по количеству туристов в этом году относительно 2019 года, — резюмировал Мурадян.



Никита Егоров