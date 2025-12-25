МИД России порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию

Причиной стали зафиксированные случаи нарушения прав россиян со стороны немецких властей

Фото: Максим Платонов

МИД порекомендовал гражданам страны, включая журналистов, воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга. Причиной стали зафиксированные случаи нарушения прав россиян со стороны немецких властей на территории ФРГ.

Ситуация с поездками россиян в Европу осложнилась в ноябре, когда Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ. При этом возможность получения однократных шенгенских виз сохраняется.

В Еврокомиссии уточнили, что многократные шенгенские визы будут выдаваться лишь тем россиянам, которых Брюссель считает «лояльными». Германия подтвердила, что будет исполнять данное требование ЕК.

Эти меры стали очередным этапом ужесточения визового режима между Россией и странами Евросоюза. Напомним, что после введения санкций в 2022 году большинство стран ЕС существенно сократили количество выдаваемых россиянам шенгенских виз, а некоторые государства полностью приостановили их выдачу.

Напомним, с 1 апреля 2026 года Польша прекратит признание российских заграничных паспортов старого образца, не содержащих биометрию. Для владельцев дипломатических и служебных паспортов ограничения вступят раньше — с 1 января 2026 года.



Рената Валеева