Илья Вольфсон направил новогодние продуктовые наборы почти 300 многодетным семьям из Татарстана

Благотворительная акция проходит в пятый раз

Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон направил продуктовые наборы к праздничному столу 283 многодетным семьям республики, в которых воспитывается 1 421 ребенок. Подобная акция проходит в пятый раз.

Коробки уже начали получать большие семьи из Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сабинского районов Татарстана, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани.

— Хочется, чтобы в предновогодней суете у родителей было чуть меньше забот, а дома — больше радости и уюта. Развоз идет полным ходом, спасибо за теплую обратную связь, — написал Илья Вольфсон в телеграм-канале.