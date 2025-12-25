Эпидпорог по гриппу превышен в 26 регионах России

При этом, по словам Онищенко, распространение термина «гонконгский грипп» в СМИ — это «придумки журналистов» и «безграмотные заявления»

Фото: Максим Платонов

В 26 субъектах России превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Комсомольской правды». Текущая ситуация с распространением вируса гриппа A (H3N2) не выходит за рамки сезонных ожиданий.

— Исторически все волны такого гриппа приходят в ноябре, поэтому совершенно ничего необычного: он не пришел раньше, — отметила Попова.

Она также подчеркнула, что уровень вакцинации в стране достиг почти 55% от совокупного населения, однако это не исключает локальных всплесков заболеваемости.

При этом Попова обратила внимание на потенциальные риски: после перенесенного гриппа возможны серьезные осложнения, поэтому важно соблюдать базовые правила профилактики и личной гигиены.

Ситуация с терминологией вокруг текущего штамма вызвала разъяснения со стороны научного сообщества. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС указал на некорректность употребления термина «гонконгский грипп» в отношении вируса H3N2. Ученый пояснил, что хотя штамм действительно впервые был зарегистрирован в 1973 году под таким названием, за прошедшие десятилетия он существенно изменился.

— Никакого гонконгского гриппа нет. Есть грипп H3N2, и у него совсем другое название, — подчеркнул Онищенко, назвав распространение термина «гонконгский грипп» в СМИ «придумками журналистов» и «безграмотными заявлениями».

Академик также подтвердил эффективность текущей вакцинации: препарат, которым в России привили около 80 млн человек, остается актуальным для защиты от штамма H3N2.

Рената Валеева