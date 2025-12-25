Республиканский конкурс «ЭКОлидер»: темы, новости, спикеры
На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в КРК «Пирамида» пройдет торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «ЭКОлидер», который реализуется в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Всего на конкурс поступило 233 заявки, больше всего — в группах «Экологическое образование» (67), «СМИ» (51) и «Педагогический опыт и инициативы» (47). Конкурс проводится уже более 20 лет и призван найти и поддержать наиболее значимые проекты в сфере охраны окружающей среды. На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».
Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов РТ
Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ
Марина Патяшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
Дамир Валиуллин, начальник управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов
Игорь Егоров, старший инспектор Юго-Восточного теруправления МЭПР РТ, ветеран СВО
Андрей Агарков, заместитель председателя регионального отделения РГО в Татарстане
Александр Пайгачкин, студент 4-го курса кафедры инженерной экологии КНИТУ (КХТИ)
