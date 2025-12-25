Новости

17:58 МСК Все новости
Новости раздела

Республиканский конкурс «ЭКОлидер»: темы, новости, спикеры

13:05, 25.12.2025

На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени»

Республиканский конкурс «ЭКОлидер»: темы, новости, спикеры
Фото: Реальное время

Сегодня в КРК «Пирамида» пройдет торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «ЭКОлидер», который реализуется в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Всего на конкурс поступило 233 заявки, больше всего — в группах «Экологическое образование» (67), «СМИ» (51) и «Педагогический опыт и инициативы» (47). Конкурс проводится уже более 20 лет и призван найти и поддержать наиболее значимые проекты в сфере охраны окружающей среды. На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».

Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов РТ

Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ

Марина Патяшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Дамир Валиуллин, начальник управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов

Игорь Егоров, старший инспектор Юго-Восточного теруправления МЭПР РТ, ветеран СВО

Андрей Агарков, заместитель председателя регионального отделения РГО в Татарстане

Александр Пайгачкин, студент 4-го курса кафедры инженерной экологии КНИТУ (КХТИ)

Интернет-газета «Реальное время»

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также

Новости

17:58 МСК Все новости
Новости раздела