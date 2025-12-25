«Найдется свой клиент»: как появление ВСМ Казань — Москва скажется на пассажиропотоке

Ранее Владимир Путин анонсировал проектирование высокоскоростной магистрали

Фото: Максим Платонов

Жители жалуются на заборы на ж/д путях, проезд по маршруту Казань — Аэропорт подорожает в два раза, а в Ижевск запустят поезда повышенной комфортности. Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции в Казанском территориальном управлении Горьковской железной дороги главный инженер дороги Евгений Ананьин и гендиректор компании железнодорожных перевозок «Содружество» Азат Ахметшин. На встрече с журналистами поднималась не только тема пассажироперевозок, но и доставки грузов: рекорды, простои и страны-лидеры по экспорту. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Проезд по маршруту Казань — Аэропорт подорожает в два раза, а в Ижевск запустят поезда повышенной комфортности

Объем грузооборота Горьковской железной дороги превысил 180 млрд тонно‑километров, пассажирооборота — достиг 10 млрд пассажиро‑километров. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции заместитель главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин. Согласно его данным, на развитие инфраструктуры в текущем году направлено более 19 млрд рублей.

— Железная дорога постоянно находится на этапе работы, стремления к самосовершенствованию, и деньги для этого железная дорога не жалеет, — отметил Ананьин.



Он сообщил, что в рамках модернизации особое внимание уделяется обновлению подвижных составов и транспортной безопасности: на станциях устанавливаются современные системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, ведется работа по ограждению территорий — например, на станциях Казань и Восстание. «Ну, наверное, кто в Казани в этом году следил за СМИ, видели, что не всегда это воспринимается обществом именно как обеспечение их безопасности», — отметил заместитель главного инженера управления.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным, с января по ноябрь 2025 года ГЖД перевезла 37 млн пассажиров, что на 1% превышает показатель прошлого года. Наиболее заметный рост отмечен на маршруте Казань — Санкт‑Петербург — на 14,5%. В то же время перевозки между Москвой и Казанью увеличились на 4,9%.

На пресс-конференции отметили, что на период новогодних праздников будет усилено движение поездов. Запланированы дополнительные рейсы по направлениям Казань — Москва, Казань — Пенза и Казань — Адлер, а для детей организованы тематические поезда по маршрутам Казань — Котлас и Казань — Кострома с развлекательной программой в пути.

Планами касательно новых маршрутов поделился гендиректор компании железнодорожных перевозок «Содружество» Азат Ахметшин. С 1 января 2026 года вводится ежедневное сообщение по маршруту Бугульма — Туймазы. Также станет ежедневным маршрут Бугульма — Набережные Челны, в результате чего будут отменены маловостребованные параллельные маршруты, например Заинск — Набережные Челны. В первом полугодии 2026 года электропоезда серии ЭП3Д в четырехвагонном исполнении планируется запустить и на маршруте Казань — Ижевск, как это произошло с направлением Казань — Нижний Новгород.

А вот новый поезд в Уфу, о котором говорил министр транспорта РТ Фарит Ханифов, запускать не планируется. Это связано с нерентабельностью маршрута.

— Он невостребованный. Там получается очень большая петля — доехать до Агрыза, развернуться, ехать до Бугульмы. Это сутки практически. А на автобусе — пять-шесть часов сейчас, тем более с новой трассой (речь идет о М-12, — прим. ред.). Мы там не конкуренты, — отметил Ахметшин.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также Ахметшин сообщил, что в Татарстане с 1 января 2026 года стоимость проезда в первых двух зонах составит 46 рублей — на уровне городского общественного транспорта. А вот стоимость «аэроэкспресса» от Казани до аэропорта повысится в два раза — с 76 до 150 рублей. При этом для жителей промежуточных населенных пунктов сохранится зонный тариф в размере 46 рублей с индексацией.



— Республика придерживается достаточно демократичных позиций в области установления тарифов для населения, — отметил Ахметшин.



Пятилетний рекорд по перевозке нефтепродуктов и зерна и около 15 тыс. вагонов невостребованных подвижных составов



Согласно представленным данным, в сфере грузовых перевозок ГЖД зафиксированы рекордные показатели за последние пять лет по погрузке нефтепродуктов, зерна и контейнерным перевозкам. Объем перевозок в контейнерах вырос на 21% и достиг 2 млн тонн. За 11 месяцев 2025 года сформировано 122 контейнерных поезда и шесть грузовых экспрессов. Общий объем обработанных терминалами ГЖД грузов составил 4,3 млн тонн. Ключевую роль в работе с казанскими предприятиями играет станция Тихорецкая, где переработано 662 тыс. тонн.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Сегодня потребность в перевозках такая, что мы каждый год приходим к вопросу об увеличении пропускной способности. <...> Исторически сложившиеся маршруты развития промышленности государства — они уже сформированы. Изменения грузопотоки не претерпели за эти годы. Поэтому то развитие, которое уже сформировано, оно не требует какого-то основательного переобустройства. Это будет экономически нецелесообразно, — сообщил Евгений Ананьин.

Он также отметил, что вопроса по поводу простоев контейнеров на ГЖД на пограничных переходах сейчас нет. По его словам, он традиционно связан либо с таможенными нюансами, либо с сертификацией.

— Чтобы емкости железнодорожных путей не позволяли обеспечить погранпереход — с таким мы сегодня не сталкиваемся. Частые случаи — это либо бюрократические, либо климатические [проблемы], — отметил заместитель главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному управлению.



Лидерами по росту объемов поставок стали ОАЭ, Китай, Тунис, Южно‑Африканская Республика, Мексика и Египет. В этих направлениях, по словам Евгения Ананьина, из Татарстана везут продовольственные и агропромышленные товары, такие как зерно и удобрения.



В то же время невостребованного подвижного состава — до 15 тыс. вагонов. По словам заместителя главного инженера, это связано с тем, что собственники вагонов закупают товара больше, чем этого требуется, чтобы обеспечить подушку безопасности, а сами вагоны находятся на путях ГЖД.

— Это не хорошо, но и не плохо, — отметил Ананьин.

Ждать ли железнодорожного кольца вокруг Казани и при чем тут высокоскоростная магистраль Москва — Казань?

Во время общения с журналистами на пресс-конференции была затронута судьба кольцевой железной дороги вокруг Казани, о которой говорят уже несколько лет. Напомним, что ее планируют построить на средства нацпроектов.

Проект строительства кольцевой железной дороги вокруг Казани достиг важной стадии — он направлен на государственную экспертизу, сообщил Евгений Ананьин. По его словам, проект можно считать завершенным в части разработки. В настоящее время ведется проработка вопросов, связанных с его финансовой реализацией.

Евгений Ананьин не назвал точных дат начала строительных работ, однако допустил, что строительство может стартовать уже в 2026 году. При этом он подчеркнул, что сроки реализации проекта остаются неопределенными и зависят от ряда факторов. Одним из ключевых обстоятельств, способных повлиять на планы по строительству кольцевой железной дороги, является реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о переносе пассажиропотока с классической железной дороги на ВСМ, Евгений Ананьин отметил, что в настоящее время спрос на железнодорожные пассажирские перевозки остается стабильно высоким. Он отмечает, что даже сейчас удовлетворить весь существующий спрос на пассажирские перевозки не представляется возможным из-за необходимости совмещать пассажирские и грузовые перевозки. При этом пассажирские перевозки, несмотря на их приоритетность, нужно приводить к балансу с грузоперевозками в интересах народного хозяйства.

— Когда появится скоростная магистраль, найдется свой клиент. Таких клиентов с автотранспорта уйдет достаточно большое количество. Бизнесмены однозначно уйдут. Комфорт в процессе движения в пригородном поезде позволит им продолжать работу, потому что скоростная магистраль ко всему прочему, в отличие от автомобильных дорог, обеспечивает интернет-связь (Wi-Fi), которая работает через спутник, то есть неограниченный доступ. Они едут в спокойной обстановке, где их не трясет, они продолжают работать. Этот кластер уже существует, он ждет. Как только появится возможность, он его займет без влияния на основные перевозки, — заключил Ананьин.

