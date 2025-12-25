Россия займется разработкой автономных судов и увеличит количество сертифицированных дронов
Программа включает развитие технологий автономного судоходства и сертификацию новых беспилотных воздушных аппаратов
Ежегодно с 2026 по 2030 год российские университеты будут создавать технологии для автономного управления судами.
Количество одобренных беспилотных авиационных систем увеличится с 12 единиц в 2026 году до 30 единиц в 2030-м.
Ранее «Реальное время» писало, что управление беспилотниками могут включить в российские нормы ГТО.
