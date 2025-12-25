Новости технологий

07:56 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Россия займется разработкой автономных судов и увеличит количество сертифицированных дронов

12:58, 25.12.2025

Программа включает развитие технологий автономного судоходства и сертификацию новых беспилотных воздушных аппаратов

Россия займется разработкой автономных судов и увеличит количество сертифицированных дронов
Фото: Реальное время

Ежегодно с 2026 по 2030 год российские университеты будут создавать технологии для автономного управления судами.

Количество одобренных беспилотных авиационных систем увеличится с 12 единиц в 2026 году до 30 единиц в 2030-м.

Программа включает развитие технологий автономного судоходства и сертификацию новых беспилотных воздушных аппаратов.

Ранее «Реальное время» писало, что управление беспилотниками могут включить в российские нормы ГТО.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

Новости партнеров

Читайте также