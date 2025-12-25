В России планируют ввести 107 млн кв. м жилья по итогам 2025 года

Достигнутые результаты в сфере жилищного строительства уже позволили улучшить жилищные условия 3,8 млн семей

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года в России планируется ввести в эксплуатацию около 107 млн кв. м жилья — это порядка 0,73 кв. м на одного человека. Такую информацию озвучил вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума правкомиссии по региональному развитию.

Достигнутые результаты в сфере жилищного строительства уже позволили улучшить жилищные условия 3,8 млн семей, как отметил вице‑премьер. Это стало возможным благодаря комплексному развитию как самого строительного сектора, так и рынка ипотечного кредитования.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин представил предварительные итоги по вводу объектов капитального строительства. По его данным, в настоящее время на стадии строительства находится 121 млн кв. м многоквартирного жилья — объем, соответствующий примерно 2,5 млн квартир. Этот показатель превышает результат предыдущего года на 6,6 млн кв. м.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Министр также уточнил, что строительные работы ведут 4 430 застройщиков. Если учитывать не только жилую, но и нежилую площадь, общий объем строящихся объектов достигает 200 млн кв. м.

Напомним, 24 декабря президент РФ Владимир Путин объявил, что мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья продлеваться не будет. Глава государства напомнил: эта мера была введена в период пандемии COVID‑19 и неоднократно продлевалась, однако текущая ситуация на рынке жилья уже не требует подобной поддержки. Президент подчеркнул, что для покупателей жилья неустойка за просрочку сдачи объекта имеет существенное значение как инструмент защиты их прав.

Рената Валеева