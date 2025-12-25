В России перед новогодними праздниками запустили проект в поддержку пожилых людей

Любой желающий может собрать продукты к празднику или организовать новогодние мероприятия в домах престарелых

Авито и создатели фильма "Ёлки-12» объявили о запуске социального проекта «Серебряные желания» в поддержку одиноких пожилых людей — подопечных фондов «Старость в радость» и «Операция «Бабушка». Любой желающий может, например, собрать продукты к празднику, организовать новогодние мероприятия в домах престарелых, написать поздравительные открытки, предоставить дрова для отопления и многое другое.

— Новый год — это время, когда особенно хочется верить в чудеса. Мы придумали этот добрый проект, чтобы подарить частичку праздника тем, кто особенно в нем нуждается. У бабушек и дедушек из разных уголков страны желания простые, но по‑настоящему важные. Объединив усилия, мы сможем воплотить их в жизнь, и это станет настоящим волшебством, — отмечают в пресс-службе Авито.

Директор фонда «Операция «Бабушка» Светлана Моисеева подчеркнула, что малоимущим бабушкам и дедушкам нужны дрова для тепла и готовки в печи, продукты для праздничного стола и другие повседневные вещи, которые делают жизнь лучше. «В преддверии Нового года такое внимание и помощь станут настоящим чудом», — добавила она.