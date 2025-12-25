В последние дни декабря в Татарстане ожидается постепенное повышение температуры

В республике прогнозируют снег и мокрый снег

Фото: Реальное время

В последние дни Татарстан находился под влиянием гребня антициклона, что привело к значительному похолоданию. Так, днем 24 декабря температура воздуха составляла от 20 до 26 градусов, а ночью 25 декабря опустилась до 24.

В ближайшие дни ситуация изменится: Татарстан окажется в глубокой ложбине северного циклона. Это приведет к облачной погоде с осадками — ожидается снег и мокрый снег. При этом температурный фон будет постепенно расти, сообщили в Гидрометцентре республики.

26 декабря в республике прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможна метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Скорость ветра может достигать 15 м/с, не исключен гололед. Ночные температуры составят от 8 до 13, на востоке — до 20, а при прояснениях — до 23. К утру температура повысится до 11, днем — до 9. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В выходные, 27—28 декабря, также ожидаются снегопады. 27 декабря возможна слабая метель. Ночные температуры составят от 7 до 12, дневные — от 4 до 10.

По предварительным данным Гидрометцентра, в начале следующей недели (29—30 декабря) прогнозируется небольшой снег. Температуры продолжат расти: днем ожидается от 3 до 8.



Рената Валеева