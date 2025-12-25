На капремонт семи колледжей в Татарстане потратят более полумиллиарда рублей

Контракты предусматривают модернизацию зданий и помещений колледжей

Главстрой Татарстана объявил о выделении более полумиллиарда рублей на проведение капитального ремонта в семи профессиональных образовательных учреждениях региона. Работы планируется завершить к 18 января 2027 года.

Ремонтные работы охватят семь учебных заведений, расположенных в разных районах Татарстана. Среди них Зеленодольский судостроительный колледж, Арский агропромышленный профессиональный колледж, Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука, Спасский техникум отраслевых технологий, Бугульминский профессионально-педагогический колледж, Алексеевский аграрный колледж и Лубянский лесотехнический колледж.

Контракты предусматривают модернизацию зданий и помещений колледжей, обновление инженерных коммуникаций, замену окон и дверей, а также выполнение отделочных работ.



